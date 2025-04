Derthona Dialoga, Toni Capuozzo racconta la guerra ai giovani e agli adulti

Martedì 8 aprile, alle 21:00, nella Sala Ridotto del Teatro Civico di Tortona, si svolgerà il primo evento della rassegna Derthona Dialoga, con ospite il giornalista Toni Capuozzo. Durante la serata, Capuozzo presenterà il suo ultimo libro, “Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi e ai grandi”, pubblicato da Signs Publishing. Prima dell’evento serale, alle 17:00, ci sarà un incontro con gli studenti nella sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”.

Fabio Morreale, assessore alla Cultura del Comune di Tortona, ha dichiarato che l’obiettivo della rassegna è di portare a Tortona ospiti di grande rilievo, per offrire momenti culturali significativi. Capuozzo, con la sua esperienza diretta nei conflitti dal 1979, racconterà storie vissute sui fronti di guerra, unendo narrazione scritta e audiovisiva. Ha collaborato con importanti testate, come Lotta Continua, Panorama Mese, Epoca e Tg5, e ha fatto della libertà la sua bandiera.

Morreale ha aggiunto che è fondamentale per la crescita delle comunità discutere di idee, libri e concetti, e la rassegna vuole stimolare il confronto su temi importanti per il presente e il futuro. L’incontro con Capuozzo in Biblioteca darà l’opportunità ai giovani di dialogare direttamente con un esperto che ha viaggiato attraverso il mondo, raccontando gli eventi significativi della nostra epoca. La rassegna rappresenta quindi un’importante occasione di approfondimento culturale per la città di Tortona.