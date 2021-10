Oggi, grazie ai progressi della ricerca scientifica, questa patologia infiammatoria cronica della cute – fortemente debilitante poiché provoca disturbi del sonno, ansia, depressione e senso di isolamento – può essere tenuta sotto controllo.

Le terapie topiche

Durante le fasi acute della malattia, la cura si basa su antinfiammatori topici, come i corticosteroidi e gli inibitori della calcineurina. I corticosteroidi (o glucocorticoidi) topici sono i farmaci di prima scelta e si applicano direttamente sulla pelle in relazione ai sintomi (prurito, infiammazione, disturbi del sonno), ma è importante usarli sotto il controllo del medico e soltanto durante le riacutizzazioni perché possono avere effetti avversi anche gravi. Quando il prurito si riduce, si inizia a ridurre gradualmente la dose, la frequenza o la potenza del trattamento con i corticosteroidi. Anche gli inibitori della calcineurina sono farmaci antinfiammatori, usati nella fase acuta in seconda battuta rispetto ai corticosteroidi. Sono indicati in particolare per le zone più sensibili della pelle come il viso, le pieghe cutanee e i genitali. Possono prevenire le riacutizzazioni se usati come terapia proattiva, ma chi li utilizza deve proteggersi dalla luce solare.

Terapie sistemiche e biologiche

In alcuni casi il medico può prendere in considerazione il trattamento sistemico tra cui i corticosteroidi orali (che si possono usare per periodi brevi), la ciclosporina, l’azatioprina o il metotrexato. Tra i farmaci di più recente introduzione vi è un anticorpo monoclonale completamente umano che inibisce le interleuchine 4 e 13; si tratta di due proteine chiave nell’infiammazione di tipo 2 che svolgono un ruolo fondamentale nella dermatite atopica, nell’asma, nella rinosinusite cronica con poliposi nasale e nell’esofagite eosinofila, patologie tra loro correlate che possono anche presentarsi in contemporanea nella stessa persona. Questo anticorpo monoclonale è indicato per il trattamento delle forme più gravi della malattia in diverse fasce d’età.