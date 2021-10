Costanza e pazienza. È quello che serve per poter trattare in modo efficace la dermatite atopica attraverso terapie che restituiscano alla pelle il proprio equilibrio. Oggi, grazie ai progressi della ricerca scientifica, questa patologia infiammatoria cronica della cute – fortemente debilitante poiché provoca disturbi del sonno, ansia, depressione e senso di isolamento – può essere tenuta sotto controllo.

Le terapie anti-infiammatorie

Durante le fasi acute della malattia, la cura si basa su anti-infiammatori topici, come i corticosteroidi e gli inibitori della calcineurina. I corticosteroidi (o glucocorticoidi) topici sono i farmaci di prima scelta e si applicano direttamente sulla cute in relazione ai sintomi (innanzitutto il prurito), ma è importante usarli sotto il controllo del medico e soltanto durante le riacutizzazioni perché possono avere effetti avversi anche gravi. Quando il prurito si riduce, si inizia a ridurre gradualmente la dose, la frequenza o la potenza del trattamento con i corticosteroidi. Anche gli inibitori della calcineurina sono farmaci anti-infiammatori, usati nella fase acuta in seconda battuta rispetto ai corticosteroidi. Sono indicati in particolare per le zone dove la pelle è più sottile o che sono maggiormente visibili, come quelle del volto. Possono prevenire le riacutizzazioni se usati come terapia proattiva, ma chi li utilizza deve proteggersi dalla luce solare.

Il farmaco biologico

In alcuni casi il medico può prendere in considerazione il trattamento sistemico tra cui i corticosteroidi orali (che si possono usare per periodi brevi), la ciclosporina, l’azatioprina o il metotrexato. Tra i farmaci più efficaci c’è il dupilumab, un farmaco biologico approvato per la dermatite atopica moderata-grave nell’adulto. Si tratta di un anticorpo monoclonale completamente umano che inibisce l’iperattività delle interleuchine 4 e 13 che sono due proteine chiave nell’infiammazione di tipo 2 e svolgono un ruolo fondamentale nella dermatite atopica, nell’asma, nella rinosinusite cronica con poliposi nasale e nell’esofagite eosinofila, patologie tra loro correlate da un comune meccanismo infiammatorio. Queste patologie possono anche presentarsi contemporaneamente nella stessa persona. Dupilumab è l’unico farmaco biologico approvato nell’Unione Europea per i bambini a partire dai sei anni con dermatite atopica grave. È attualmente rimborsato in Italia per gli adolescenti e gli adulti con dermatite atopica da moderata a grave che sono candidati alla terapia sistemica. Per gli adolescenti (12-17 anni) rappresenta l’unico farmaco sistemico attualmente indicato nel trattamento della dermatite atopica moderata-grave. Dupilumab rientra nell’elenco dei farmaci che hanno ottenuto il riconoscimento dell’innovatività dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Non è un farmaco ad azione immunosoppressiva e non richiede un monitoraggio di laboratorio routinario.

I dati fino a tre anni

L’anticorpo monoclonale dupilumab è stato studiato in oltre 10.000 pazienti in 50 studi clinici per diverse patologie croniche con infiammazione di tipo 2. Questo è anche il primo e unico trattamento sistemico ad oggi disponibile a poter vantare uno studio clinico di fase 3 a lungo termine, ovvero fino a 3 anni di trattamento nella pratica quotidiana, in pazienti adulti. Di recente, infatti, sono arrivati i risultati di fase 3 dello studio Ole che ha valutato la sicurezza a lungo termine di dupilumab somministrato settimanalmente in pazienti adulti. I dati hanno mostrato che il profilo di sicurezza del farmaco negli adulti con dermatite atopica da moderata a grave trattati con dupilumab e osservati fino a tre anni è stato generalmente coerente con quanto osservato negli studi controllati di fase 3.