DerbyAbruzzo Lanciano vince all ultimo

Il derby di Eccellenza Abruzzo tra Lanciano FC e ASD Virtus Cupello si è trasformato in un dramma sportivo, deciso da un colpo di scena brutale nel minuto finale di recupero. Per 95 minuti, il Lanciano ha condotto un assedio contro la Virtus Cupello, che ha interpretato la partita con un’abnegazione difensiva eroica, concedendo poco o nulla e reggendo l’urto con determinazione feroce.

Gli ospiti hanno resistito ai tiri da fuori, alle mischie in area e alle respinte sulla linea, sembrando che la porta del Cupello fosse stregata e il pareggio una garanzia blindata. Tuttavia, nell’ultimo minuto di recupero, il Lanciano ha lanciato un’ultima, disperata azione. Su un cross proveniente dalla destra, il giovane Salerno si è avventato sul pallone e, con un tocco e una zampata vincente, ha segnato il gol della vittoria.

Il colpo ha sido il KO per la Virtus Cupello, che ha visto svanire l’impresa a un soffio dal traguardo. L’esplosione di gioia del Lanciano è stata fragorosa, un urlo liberatorio dopo un’agonia sportiva lunga un’ora e mezza. La beffa è servita, amara e gelida, lasciando i ragazzi di Cupello con la consapevolezza di aver giocato una gara quasi perfetta, ma di essere stati traditi all’ultimo respiro.

Il successo consente al Lanciano FC di volare in classifica, consolidando la sua posizione, mentre la Virtus Cupello si ritrova costretta a leccarsi le ferite e prepararsi per un altro scontro durissimo contro la capolista Santegidiese.

