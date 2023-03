Derby Lazio-Roma, Lotito e la lite con "l'ospite" Mourinho

José Mourinho “ospite” della Lazio. L’allenatore della Roma è stato protagonista di uno scambio con il presidente biancoceleste Claudio Lotito dopo la stracittadina vinta dalla Lazio ieri. Ed è lo stesso Lotito a svelare i dettagli del faccia a faccia.

“Io sono all’insegna del rispetto. Non ho proferito parole, ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della Roma. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore della Roma completamente nudo nel corridoio. Io mi sono fermato e Mourinho mi ha urlato ‘tu che guardi?’, ho pensato non avesse capito che fossi il presidente della Lazio e io gliel’ho specificato, lui ha rincarato la dose”, dice Lotito a “Un giorno da pecora” di Radio 1 Rai.

“Non gli ho mai detto che non poteva stare là, ma solo chi ero. Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera”. Prendere Mourinho nella Lazio? “Mai dire mai, ma i caratteri non penso siano confacenti”.