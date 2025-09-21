Derby Lazio-Roma e altri eventi sportivi in Italia

Oggi, domenica, la programmazione sportiva in TV e streaming è ricca di eventi, soprattutto per gli appassionati di calcio. Il momento clou sarà il derby tra Lazio e Roma, che si giocherà a pranzo. Nel pomeriggio si svolgeranno anche le partite tra Cremonese e Parma, Torino e Atalanta, e Fiorentina e Como.

Non mancano i match di Serie B e Serie C, che offriranno ulteriore emozione. Anche i campionati stranieri hanno in serbo partite interessanti, come Sunderland contro Aston Villa e Arsenal contro Manchester City nella Premier League.