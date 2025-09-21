21.2 C
Roma
domenica – 21 Settembre 2025
Sport

Derby Lazio-Roma e altri eventi sportivi in Italia

Da StraNotizie
Derby Lazio-Roma e altri eventi sportivi in Italia

Oggi, domenica, la programmazione sportiva in TV e streaming è ricca di eventi, soprattutto per gli appassionati di calcio. Il momento clou sarà il derby tra Lazio e Roma, che si giocherà a pranzo. Nel pomeriggio si svolgeranno anche le partite tra Cremonese e Parma, Torino e Atalanta, e Fiorentina e Como.

Non mancano i match di Serie B e Serie C, che offriranno ulteriore emozione. Anche i campionati stranieri hanno in serbo partite interessanti, come Sunderland contro Aston Villa e Arsenal contro Manchester City nella Premier League.

Articolo precedente
Neuroni in Festival a Roma: salute mentale e benessere psicologico
Articolo successivo
Elezioni in Bangladesh: paura per l’islamismo e crisi sociale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.