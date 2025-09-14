Derby d’Italia: Juventus e Inter, un match da 4-3 indimenticabile

Juventus e Inter hanno offerto una sfida emozionante nel primo derby d’Italia, giocato all’Allianz Stadium. La partita, valida per la terza giornata di Serie A, si è conclusa con un entusiasmante 4-3 per i bianconeri, grazie a un gol decisivo di Vasiliije Adzic all’91esimo minuto.

Il match è stato caratterizzato da sette reti, sorprese e colpi di scena, risvegliando ricordi di altre partite indimenticabili terminate con lo stesso punteggio. Ripercorriamo alcuni dei 4-3 più famosi nella storia del calcio.

Nella semifinale del Mondiale in Messico, l’Italia affrontò la Germania Ovest. Gli azzurri iniziarono bene, ma la Germania pareggiò nel finale del tempo regolamentare. Nei supplementari, l’Italia ribaltò il punteggio e vinse con il gol di Gianni Rivera, conquistando un posto in finale.

Nel 2006, la Supercoppa italiana vide l’Inter confrontarsi con la Roma. La Roma partì in vantaggio con un 3-0, ma l’Inter, grazie a un gol prima dell’intervallo, riaprì la partita. La ripresa fu spettacolare e, dopo la rimonta, Figo segnò il gol decisivo nei supplementari.

Un altro memorabile 4-3 si svolse tra Manchester United e Manchester City. Dopo un primo tempo chiuso 1-1, il City pareggiò al 90esimo, ma un colpo di testa di Michael Owen al 96esimo portò i Red Devils alla vittoria.

Infine, un recente incontro di Champions League vide l’Inter affrontare il Barcellona. Dopo aver preso un doppio vantaggio, i nerazzurri furono ripresi ma, all’ultimo minuto di recupero, Acerbi segnò il gol del pari, seguito da Davide Frattesi che conquistò il match durante i supplementari.