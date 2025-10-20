15.5 C
Derby di Promozione in Lomellina: Robbio supera Garlasco

Da stranotizie
Il derby di Promozione della Lomellina, disputato a Ferrera Erbognone, ha visto protagoniste le squadre di Garlasco e Robbio, con quest’ultimo che ha trionfato con un netto 0-4. Dopo il pareggio della scorsa giornata, il Robbio ha ritrovato fiducia grazie a una vittoria significativa.

Il match si sblocca al 19° minuto del primo tempo, quando Amaro, su lancio di Macchioni, entra in area e segna con un preciso sinistro. Pochi minuti dopo, al 26°, Cannataro raddoppia sempre grazie a un assist di Macchioni. La difesa del Garlasco fatica a contenere gli attacchi robbiesi, e al 33° Cannataro segna di nuovo su un lungo lancio. Il primo tempo termina con un 3-0 a favore del Robbio.

Nella ripresa, il Robbio continua a dominare: al 35° è ancora Amaro a trovare la rete, fissando il punteggio finale sul 4-0. Questo successo consente alla Libertas Robbio di superare il Garlasco in classifica, anche se entrambe le squadre restano nella zona playout a 6 punti di distanza.

Il risultato finale è: Garlasco 1976 – Robbio Libertas 0-4. I marcatori sono Amaro, che segna al 19° e al 35° minuto, e Cannataro, autore di due gol al 26° e al 33° minuto del primo tempo.

Le formazioni in campo erano:
Garlasco 1976: Cassano, Lorenzi, Villanova, Boffino, Targa, Maggi, Carnevale, Zanellati, Margaglio, Sapone, Testa. Allenatore: R. Gioia.
Robbio Libertas: Caressa, Albini, Bellini, Vicini, Gregori, Benna, D’Elia, Cannataro, Migliavacca, Amaro, Macchioni. Allenatore: M. Creston.

