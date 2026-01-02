11.4 C
Derby di Madrid: Rayo Vallecano-Getafe

Da stranotizie
Derby di Madrid: Rayo Vallecano-Getafe

Il Rayo Vallecano affronta il Getafe in un derby di Madrid di alto livello, che segna il ritorno del campionato dopo la pausa invernale. La squadra di casa, che non vince da sette partite di campionato, ospita il Getafe, che ha perso recentemente in Coppa e ha subito una sconfitta contro il Betis.

La partita si gioca allo Stadio di Vallecas con le seguenti formazioni: il Rayo Vallecano schiera Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría, Valentín, Unai López, De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García e Camello. Luiz Felipe parte da titolare, mentre Mendy inizia dalla panchina. Il Getafe, invece, schiera David Soria, Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico, Mario Martín, Luis Milla, Arambarri, Javi Muñoz e Adrián Liso.

