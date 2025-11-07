17.3 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Attualità

Derby della Mole: Juventus e Torino si sfidano al top

Da stranotizie
Derby della Mole: Juventus e Torino si sfidano al top

Manca poco al derby della Mole tra Juventus e Torino, e i due allenatori stanno preparando le formazioni per garantire una vittoria ai propri tifosi. Spalletti deve risolvere il dubbio su Khephren Thuram, non al meglio e escluso dalle convocazioni della nazionale francese. Baroni, invece, ha ben quattro ballottaggi da affrontare e utilizzerà l’ultima rifinitura per definire la squadra.

Spalletti si appresta a esordire nel derby e punta a proseguire la serie positiva della Juventus, reduce da una vittoria e un pareggio. Il tecnico non prevede grandi stravolgimenti e intende tenere in campo i suoi giocatori chiave, come Weston McKennie, che sarà cruciale per la strategia offensiva. McKennie, apprezzato da Spalletti, è un elemento prezioso grazie alla sua versatilità e capacità di inserirsi in area. Anche Teun Koopmeiners, schierato come regista difensivo, potrebbe rivelarsi decisivo, avendo già dimostrato di saper segnare.

Per il Torino, Baroni sta effettuando delle valutazioni sul suo undici titolare. Guillermo Maripan è considerato un pezzo chiave della difesa, mentre Adrien Tameze ha mostrato buone prestazioni. A centrocampo, Ivan Ilic ha dimostrato di poter essere un efficace playmaker. In attacco, Giovanni Simeone è sicuro del suo posto, ma Baroni deve decidere chi affiancarlo: Che Adams offre affiatamento, mentre Cyril Ngonge porta imprevedibilità.

Il derby promette di essere avvincente e ricco di tensione, con entrambi gli allenatori intenzionati a dare il massimo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
25 Segreti Svelati su Steal a Brainrot in ROBLOX!
Articolo successivo
Il Volo e Pavarotti: Emozioni che Scaldano l’Arena di Verona!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.