Derby Azzurro al Roland Garros: Cobolli sfida Arnaldi!

Derby azzurro al Roland Garros 2025. Oggi, 29 maggio, Flavio Cobolli affronta Matteo Arnaldi nel secondo turno del torneo di Parigi. Cobolli ha esordito battendo il croato Marin Cilic in tre set, mentre Arnaldi ha superato il canadese Felix Auger Aliassime in un match lungo e combattuto, finito al quinto set.

Il match tra Cobolli e Arnaldi si svolgerà oggi, con inizio previsto non prima delle 15.30, essendo il terzo incontro programmato sul Campo 6 a partire dalle 11. I due giocatori si sono già incontrati in quattro occasioni, con Arnaldi che conduce il bilancio con tre vittorie a uno. L’ultimo scontro risale agli ottavi di finale di Umago 2023, dove Matteo si è imposto in due set.

La partita Cobolli-Arnaldi sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili via abbonamento Sky. Sarà inoltre accessibile in streaming su SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com