Deragliamento a Milano: Sei feriti dopo l’impatto di un container con un vagone ferroviario

Un treno è deragliato nei primi minuti del mattino di venerdì 13 settembre a Milano, in via Pallanza, nell’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dalla stazione FS di Greco. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti riportate dal Corriere della Sera, il deragliamento del treno 2411 di Trenord, proveniente da Domodossola e con a bordo circa 200 passeggeri, sarebbe stato causato da un urto tra due treni merci. I convogli si sono urtati mentre si trovavano affiancati su binari in cui ciò non era consentito.

L’impatto ha fatto cadere parte del carico su un binario opposto, inclusi container contenenti materiali diversi, fortunatamente senza sostanze infiammabili. Mentre il treno merci si trovava in questa situazione, stava per arrivare il treno passeggeri. Nonostante il tentativo di frenata d’emergenza da parte del macchinista, il treno ha colpito uno dei container, che si è accartocciato sui binari, causando il deragliamento del treno passeggeri, che è uscito dai binari ma è rimasto sulla massicciata.

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per assistere i passeggeri. Grazie ai soccorsi tempestivi, tutti i 200 viaggiatori sono stati messi in sicurezza. L’agenzia ANSA ha riportato che ci sono stati sei feriti, nessuno in condizioni gravi. Gli infortunati sono stati trasportati in diverse strutture sanitarie, tra cui gli ospedali Niguarda, Fatebenefratelli, Policlinico e San Raffaele.

Ferrovie dello Stato ha reso noto che il deragliamento è stato causato dallo svio di un treno merci di un’impresa esterna al Gruppo, comportando rallentamenti nel nodo di Milano. A causa dell’incidente, i treni da e per Torino e Domodossola stanno percorrendo linee alternative, con tempi di viaggio che possono aumentare fino a 90 minuti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e ripristinare la normale circolazione ferroviaria.