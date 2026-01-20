Deraglia treno in Catalogna

Un nuovo deragliamento di un treno è avvenuto vicino a Gelida in Catalogna, causando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 20 persone, di cui cinque in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto a due giorni di distanza dalla tragedia ferroviaria in Andalusia.

Secondo le prime ipotesi, le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni sarebbero all’origine della caduta di un muro di contenimento al passaggio di un treno. Il treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane si è schiantato contro i detriti del muro sul binario tra Gelida e Sant Sadurni’ d’Anoia, a Barcellona.

Sul luogo dell’incidente ci sono una quindicina di ambulanze e undici squadre dei vigili del fuoco. Il numero di emergenza 112 ha ricevuto 28 chiamate.