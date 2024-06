Depressione, uno studio Usa identifica 6 diversi sottotipi

Secondo un recente studio condotto dai ricercatori della Stanford Medicine, in futuro potrebbe arrivare uno screening per la depressione. Questo includerà una scansione rapida del cervello per identificare il trattamento migliore per ogni paziente. L’intelligenza artificiale combinata con l’imaging cerebrale rivelerà i sottotipi di depressione e ansia. Lo studio è stato pubblicato su Nature Medicine.

Il sistema può classificare la depressione in sei sottotipi biologici, o “biotipi”, identificando i trattamenti che hanno le probabilità di funzionare nelle varie situazioni cliniche.

«Sono necessari metodi migliori per abbinare i pazienti ai trattamenti». Lo afferma l’autrice senior dello studio, Leanne Williams, professore di psichiatria e scienze comportamentali e direttore del Centro per la salute mentale di Stanford Medicine. «Questo perché circa il 30% delle persone affette da depressione a oggi soffre della cosiddetta depressione resistente al trattamento. Il che significa che diversi tipi di farmaci o terapie non sono riusciti a migliorare i loro sintomi».

Depressione, non c’è un approccio unico e valido per tutti

Per circa due terzi delle persone affette da depressione, il trattamento non riesce a invertire completamente i sintomi riportandoli a livelli sani.

«Ciò è in parte dovuto al fatto che non esiste un buon modo per sapere quale antidepressivo o tipo di terapia potrebbe aiutare un determinato paziente. I farmaci – continua Williams – vengono prescritti attraverso il metodo di tentativi ed errori. Quindi possono essere necessari mesi o anni per arrivare a un farmaco che funzioni, sempre che ciò accada. E passare così tanto tempo a provare un trattamento dopo l’altro, per non provare alcun sollievo, può peggiorare i sintomi della depressione. L’obiettivo del nostro lavoro è capire come possiamo scegliere bene la prima volta. È molto frustrante lavorare nel campo della depressione e non avere un’alternativa migliore a questo approccio unico e valido per tutti».

Oltre 800 persone hanno partecipato allo studio

Per comprendere meglio la biologia alla base della depressione e dell’ansia, Williams e i suoi colleghi hanno valutato 801 partecipanti allo studio. A questi era stata precedentemente diagnosticata depressione o ansia utilizzando la tecnologia di imaging MRI funzionale, o fMRI, per misurare l’attività cerebrale. Hanno scansionato il cervello dei volontari a riposo e anche quando erano impegnati in diversi compiti progettati per testare il loro funzionamento cognitivo ed emotivo.

Gli scienziati si sono concentrati sulle regioni del cervello e sulle connessioni tra di esse, che erano già note per svolgere un ruolo nella depressione. I ricercatori hanno identificato sei modelli distinti di attività nelle regioni del cervello studiate, utilizzando un approccio di apprendimento automatico. Questo è noto come ‘analisi dei cluster’, per raggruppare le immagini del cervello dei pazienti.

Medicina personalizzata per la salute mentale

Gli scienziati hanno assegnato in modo casuale i partecipanti allo studio per ricevere uno dei tre antidepressivi comunemente usati o una terapia comportamentale della parola.

I pazienti con un sottotipo caratterizzato da iperattività nelle regioni cognitive del cervello hanno sperimentato la migliore risposta all’antidepressivo venlafaxina rispetto a quelli con altri biotipi. Quelli con un altro sottotipo hanno avuto una migliore attenuazione dei sintomi con la terapia comportamentale della parola.

Il sottotipo con livelli più bassi di attività a riposo nel circuito cerebrale che controlla l’attenzione, aveva meno probabilità di vedere un miglioramento.

«In sostanza, è una dimostrazione di un approccio di medicina personalizzata per la salute mentale, basato su misure oggettive della funzione cerebrale», conclude Williams.