Depressione, identificata la variante genetica

Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, una mutazione rara del gene GPR156 è identificata come una causa della depressione maggiore, una patologia con ampia rilevanza socio-economica. Il gene GPR156 è collegato a un recettore che gioca un ruolo cruciale nell’andamento dell’umore e nella risposta allo stress, attivandosi nell’abenula mediale del cervello. I ricercatori hanno osservato che nei topi con questa mutazione, l’abenula diventava iperattiva in condizioni di stress, influenzando negativamente l’umore.

La depressione, conosciuta anche come disturbo depressivo maggiore, è caratterizzata da un calo dell’umore, scarsa autostima e un’assenza di interesse nelle attività quotidiane. Riconosciuta nel DSM dal 1980, la depressione colpisce prevalentemente persone tra i 20 e i 40 anni. Non esiste un esame di laboratorio per diagnosticare questa condizione, e i suoi sintomi possono variare da leggeri a gravi, includendo tristezza, cambiamenti nell’appetito e nel sonno, stanchezza e pensieri suicidi.

Non tutti gli individui con depressione soffrono di recidive, il che suggerisce che la genesi della malattia possa coinvolgere fattori complessi e variabili. Per il trattamento, si ricorre solitamente a antidepressivi e a percorsi di psicoterapia; in casi estremi, può essere necessario il ricovero ospedaliero.

Queste scoperte offrono nuove prospettive per la comprensione e il trattamento della depressione, suggerendo potenziali bersagli per future terapie.