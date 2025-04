Deposito Mortale: La Terribile Storia di un Cadavere nel Freezer per Incassare la Pensione

Un uomo di 55 anni, Sandro Mallus, residente a Sarroch, Cagliari, ha nascosto il cadavere della madre, Rosanna Pilloni, di 78 anni, nel freezer per oltre due anni al fine di continuare a incassare la sua pensione. La donna è morta il 5 gennaio 2022 per cause naturali, e il corpo è stato scoperto dai carabinieri nel agosto 2024 durante un’indagine. Mallus ha confessato di essere entrato nel panico vedendo la madre priva di vita e ha deciso di occultare il corpo nel congelatore, dove aveva anche creato un altarino con una foto della madre.

Attualmente, l’uomo è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’INPS, avendo incassato indebitamente la pensione della madre per oltre due anni. Le indagini hanno confermato che non ci sono segnali di violenza sul corpo della donna, confermando la causa naturale della morte.

Questo caso non è isolato; ci sono stati episodi simili in Italia. Ad esempio, alla fine del 2024, a Palermo, è stato scoperto un corpo mummificato di un anziano occultato dal figlio, il quale aveva incassato circa 30.000 euro di pensione in un anno. Nel 2024, a Milano, un uomo di 61 anni è stato denunciato per aver tenuto in casa la madre morta pur di ricevere la pensione. Altri casi risalgono al maggio 2023, a Verona, dove un corpo in decomposizione è stato trovato dopo cinque anni durante i quali il figlio continuava a riscuotere la pensione.