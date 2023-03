Depeche Mode, My Cosmos is Mine: il nuovo singolo della band inglese tratto dall’album Memento Mori.

I Depeche Mode continuano a promuovere il loro nuovo album, Memento Mori. A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo capitolo della loro straordinaria carriera, in arrivo il 24 marzo, la band inglese ha rilasciato un nuovo singolo, il secondo dopo Ghost Again, canzone presentata anche sul palco del Festival di Sanremo durante la finale dello scorso 11 febbraio. Il nuovo brano s’intitola My Cosmos is Mine e sarà la traccia d’apertura del nuovo disco.

I Depeche Mode ripartono da My Cosmos is Mine

Grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, voluti fortemente dal direttore artistico Amadeus, suo grande fan fin dagli anni Ottanta, i Depeche Mode stanno vivendo una fase particolarmente importante della loro carriera, in vista dell’uscita del primo album dopo la morte del grande Andy Fletcher.

Dave Gahan dei Depeche Mode

Dopo aver ottenuto un grandissimo successo con il precedente brano, Ghost Again, la band guidata da Dave Gahan ha quindi voluto regalare al pubblico un’altra anticipazione, My Cosmos is Mine, traccia di apertura dell’album che sta per arrivare. Ascoltiamola insieme:

I Depeche Mode presentano Memento Mori

Nelle scorse settimane la band inglese ha promosso in giro per il mondo il nuovo album Memento Mori. Un disco su cui hanno lavorato per lungo tempo, dal momento che Gahan non era certo di voler fare subito un album, a causa della pandemia e della perdita di una persona importantissima come Fletcher.

Poi si è chiesto, d’un tratto, cosa volesse fare della propria vita, e alla fine ha capito che era arrivato il momento di rituffarsi in profondità nel mondo dei Depeche Mode: “Sono molto felice di quello che abbiamo realizzato“. Quel che è venuto fuori è infatti il quindicesimo album della loro carriera e contiene dei demo di canzoni composte anche prima della morte di Andy. Anche per questo potrà essere considerato a tutti gli effetti un album deo Depeche “al completo”.