Depeche Mode, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Depeche Mode in concerto in Italia nel 2023: la scaletta degli spettacoli di Dave Gahan e Martin Gore nel nostro paese.

Continua il 2023 trionfale dei Depeche Mode. La band inglese di Dave Gahan e Martin Gore, protagonista tra l’altro durante la finale del Festival di Sanremo 2023 come ospite d’onore bramato ardentemente da Amadeus, sta per tornare protagonista nel nostro paese. Stavolta per non uno, non due, ma ben tre concerti negli stadi italiani.

Grandissimi show che serviranno alla band per promuovere anche nel nostro paese il loro ultimo album, Memento Mori, arrivato nel 2023 a distanza di ben sei anni dal precedente, Spirit. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla scaletta che il gruppo potrebbe proporre anche nei concerti italiani.

Depeche Mode in tour nel 2023

Nel 2023 Dave Gahan e Martin Gore hanno dato il via al loro world tour, con quattro leg in giro per il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti. Sono tantissime le date in programma per la band, soprattutto nel Vecchio Continente.

Dave Gahan dei Depeche Mode

Praga, Cracovia, Oslo, Città del Messico, Houston, Orlando, Washington e tantissime altre le città toccate dal loro tour mondiale. I Depeche Mode sono protagonisti in questo 2023 di un giro di concerti davvero straordinario che toccherà anche tre stadi italiani. Questo il calendario degli eventi:

– 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

– 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano

– 16 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna

La scaletta del tour dei Depeche Mode

La setlist preparata per questo nuovo tour è ricca ovviamente di canzoni tratte dal loro ultimo album, Memento mori. Non mancano però anche brani dei loro album più recenti e gli evergreen di sempre, quei classici che hanno fatto sognare e ballare generazioni e generazioni di fan.

Per poter avere un’idea di quello che ci aspetterà nelle prossime date, fermo restando che potrebbero anche esserci delle sorprese dedicate proprio al pubblico italiano, ecco la scaletta presentata durante il recente live a Berlino:

– My Cosmos Is Mine

– Wagging Tongue

– Walking in My Shoes

– It’s No Good Play

– Sister of Night

– In Your Room

– Everything Counts

– Precious

– Speak to Me

– Home

– Strangelove

– Ghosts Again

– I Feel You Play

– A Pain That I’m Used To

– World in My Eyes (dedicata ad Andy Fletcher)

– Wrong

– Stripped

– John the Revelator

– Enjoy the Silence

– Condemnation

– Just Can’t Get Enough

– Never Let Me Down Again

– Personal Jesus