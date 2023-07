Depeche Mode in concerto oggi a Milano, la scaletta di San Siro

Dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, i Depeche Mode saliranno oggi venerdì 14 luglio sul palco di San Siro a Milano. Dave Gahan e Martin Gore portano nel capoluogo lombardo il tour di Memento Mori, il primo album senza Andy Fletcher, storico tastierista della band morto a maggio 2022.

Per quanto riguarda la scaletta della serata, i Depeche Mode – oltre a presentare i brani del loro ultimo album – dovrebbero portare sul palco così come è stato nella Capitale successi come Personal Jesus, Just can’t get enough, Walking in my shoes, Enjoy the silence, Everythings counts, I feel You A Pain That I’m Used to.

La prossima tappa nel nostro Paese, allo Stadio Dall’Ara di Bologna domenica 16 luglio. Ma la band tornerà di nuovo in Italia con tre imperdibili appuntamenti nel 2024: il 23 marzo al Pala Alpitour di Torino, il 28 e il 30 marzo di nuovo a Milano, al Mediolanum Forum.