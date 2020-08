Depeche Mode: scopriamo insieme il significato del nome della celebre band di Enjoy the Silence fondata da Dave Gahan nel lontano 1980.

Depeche Mode, un nome, una band iconica, sulle scene da ben quarant’anni. Vi siete mai chiesti qual è il significato che si cela dietro il nome della band, capitanata da Dave Gahan? Se la risposta è no, siete finiti nel posto giusto. Ci sono band che hanno nomi palesemente ovvi, altre invece che scelgono di chiamarsi in modi decisamente criptici, utilizzando anche vocaboli che non fanno parte della loro lingua madre.

Proprio come è successo al gruppo britannico che ha utilizzato due vocaboli francesi per comporre la propria carta di identità. Scopriamo come il cantante ha scelto questa particolare denominazione per l’iconico gruppo.

Depeche Mode, il significato del nome della band

È un errore comune supporre che il nome Depeche Mode sia puramente una traduzione dal francese che sta per “fast fashion“, moda a piccoli prezzi, per intenderci. È difficile stabilire dove abbia avuto inizio questo errore, ma è probabile che sia stato sostenuto e diffuso dai primi siti di musica che ne hanno parlato.

Attraverso la ripetizione, è facile capire perché questo errore si perpetua ancora su centinaia di siti. Inoltre la traduzione errata di Depeche Modeè molto legata agli anni ’80. Se MTV è stato lanciato con Video Killed The Radio Star, perché non avere un gruppo dal nome legato aelle tendenze degli anni ’80, ovvero il Fast Fashion?

Il nome, dunque, non è così esotico come si potrebbe pensare. Il cantante Dave Gahan ha chiarito la faccenda, dicendo che lo aveva preso da un’omonima rivista francese, che potete vedere nel post seguente:

Molti fan credono che Depeche Mode si traduca in “fast fashion”, ma a quanto pare è più vicino a “fashion news” o “fashion update”.

Depeche Mode e la confusione con la band Fashion

Fondata nel 1978, i Fashion era una band inglese che si formò nei giorni della morte del punk. Questo è stato anche un periodo di storia della musica in cui le band spesso cambiavano nome. I Fashion, infatti, prima di chiamarsi così iniziarono con l’appellativo Fashion Music, ma abbandonarono “Music” pochi anni dopo.

Sfruttando la moda delle traduzioni francesi, nel 1982 pubblicarono un album chiamato Fabrique. Argutamente scelta, questa parola francese non significa tessuto, ma fabbrica. I Fashion andarono in tournée nel 1980 con band come i Duran Duran, The B52s, The Police e U2.

