Denuncia su Michela Brambilla: Leidaa Utilizzata come Bancomat e Irregolarità nella Dichiarazione dei Redditi

Michela Brambilla, deputata di Forza Italia e presidente della onlus Leidaa, è al centro di un’inchiesta condotta dal programma Report. La trasmissione ha evidenziato che Brambilla non ha presentato la dichiarazione dei redditi per il 2023 e che i fondi della sua associazione potrebbero essere stati utilizzati per spese personali, come soggiorni in hotel e pranzi di lusso, anziché per le finalità associate alla protezione degli animali.

Secondo quanto riportato, negli ultimi due anni, il reddito di Brambilla sarebbe triplicato, passando da 100 mila euro a circa 350 mila. Inoltre, Brambilla è socia al 50% di una società che si occupa di marketing e media. Le indagini indicano che oltre 600 mila euro sono stati spesi in “attività generali” fra cui circa 17 mila euro per una notte in un hotel di lusso a Milano. I dati suggeriscono che i fondi della onlus possano aver contribuito anche a spese elettorali di un movimento ambientalista fondato dalla stessa deputata.

Le spese evidenziano un uso discutibile delle risorse, con cifre significative destinate a cene costose, con scontrini da oltre 2.500 euro per bevande, e addirittura costi per il noleggio di una piattaforma aerea, probabilmente per lavori nel suo giardino privato. Questo caso sarà trattato nell’episodio di Report previsto per domenica 2 febbraio 2025, assieme ad altri temi, come i rapporti tra mafia e tifo organizzato.