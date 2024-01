Denuncia per Madonna, due fan l’hanno querelata: “Possibile class action”

Madonna non è solo la regina del pop, ma anche la numero uno in fatto di tour. Gli show della Ciccone sono senza ombra di dubbio tra i più belli, curati e faraonici, ma hanno un grosso problema: iniziano tutti con grossi ritardi. A Milano ad esempio la cantante ha fatto la sua apparizione sul palco alle 22:15, invece che – come previsto – alle 20:30. E uno di questi ritardi è costato una denuncia a Madonna.



Michael Fellows e Jonathan Hadden hanno depositato una denuncia presso il tribunale federale di Brooklyn. I due uomini hanno dichiarato che il concerto al quale hanno assistito (a Brooklyn) sarebbe dovuto iniziare alle 20:30, ma è cominciato alle 22:30, un ritardo che li avrebbe lasciati a piedi all’una di notte fuori dall’arena dove si è tenuto lo show. Michael e Jonathan hanno spiegato tutto alle forze dell’ordine: “Sostengono che questo grosso ritardo abbia influito anche sulla loro capacità di prendersi cura delle proprie responsabilità familiari il giorno successivo. Inoltre, molti possessori di biglietti che hanno assistito ai concerti durante la scorsa settimana hanno dovuto alzarsi presto per andare al lavoro e/o prendersi cura delle proprie responsabilità familiari il giorno successivo. Sostengono anche che questo significa non rispettare gli orari previsti sul biglietto e non avere rispetto dei propri fan“.

Secondo la CNN adesso si apre anche la possibilità di una class action che potrebbe riguardare altri fan che si sentono danneggiati dai ritardi della popstar: “La causa cita Madonna come imputata, insieme al promotore dell’evento, la Live Nation Worldwide. I due uomini sostengono anche che sarebbero molti i fan pronti a seguirli e che non avrebbero mai acquistato i biglietti se avessero saputo che l’orario di inizio era le 22:30“.

Questo tipo di accuse per Madonna non sono certo una novità. Un fan nel 2019 ha denunciato la star per un ritardo di due ore dello show Madame X di Miami. Tempo dopo però il fan ha deciso di ritirare la querela.

