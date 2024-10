Denuncia per il articolo su Manlio Messina

Fabrizio Corona affronterà un processo per diffamazione aggravata contro Giorgia Meloni, attuale premier, e il deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. La Procura di Milano ha avviato un procedimento giudiziario a seguito di un articolo pubblicato su Dillingernews.it, sito per il quale Corona funge da caporedattore di fatto. L’articolo, risalente a ottobre 2023, sosteneva l’esistenza di un presunto “legame affettivo” tra Meloni e Messina, causando le denunce dei diretti interessati che si sono costituiti come parti civili.

Il processo inizierà il 21 gennaio 2025, presso l’ottava sezione penale di Milano. Fabrizio Corona sarà rappresentato dall’avvocato Ivano Chiesa, mentre Meloni e Messina avranno come legali rispettivamente Luca Libra e Mattia Serpotta. Secondo le accuse, Corona sarebbe stato responsabile della diffusione di una “falsa” notizia, proveniente da “verifiche” che ne dimostravano l’assoluta infondatezza, e avrebbe “ordinato insistentemente” la rapida redazione dell’articolo, che includeva “fotografie alterate”. Anche il redattore dell’articolo, Luca Arnau, sarà processato e avrà come avvocato Alessio Pomponi. Tra i testimoni citati nel decreto figura la stessa Giorgia Meloni.

Manlio Messina, originario di Catania e nato nel 1973, ha una lunga carriera politica. Laureato in Economia e Commercio, ha militato in diversi partiti, iniziando con Azione Giovani. È stato consigliere comunale, presidente della VII Commissione Cultura a Catania, e dal 2017 è coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale. Attualmente, è deputato alla Camera per il suo partito.

Rispondendo alle voci sul suo presunto legame con Meloni, Messina ha dichiarato che sua moglie, con cui è sposato da vent’anni, è una persona troppo intelligente per lasciarsi influenzare da pettegolezzi, sottolineando la serenità della sua famiglia di fronte a tali dicerie. Recentemente, Meloni ha anche ritirato una querela contro Luciano Canfora, che l’aveva definita “neonazista nell’anima”. Questo evento si colloca in un contesto di crescente attenzione mediatica sulla vita privata dei politici.