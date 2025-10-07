Denuncia per genocidio, Meloni difende la posizione italiana

La premier Giorgia Meloni ha rivelato di essere stata denunciata alla Corte Penale Internazionale, insieme ai ministri Crosetto e Tajani e all’amministratore delegato di Leonardo, Cingolani, per concorso in genocidio. Meloni ha sottolineato che non esiste un altro caso simile nella storia. Durante l’intervista a “Porta a Porta”, ha affermato che l’Italia ha adottato una posizione rigorosa in Europa riguardo all’invio di armi a Israele, dichiarando che dopo il 7 ottobre non sono stati autorizzati nuovi invii. Ha confrontato la posizione italiana con quella di altri paesi europei, come Francia e Germania, che hanno preso decisioni simili in seguito.

Sulla guerra in Ucraina, Meloni ha affermato che la responsabilità di non avanzare spetta alla Russia, esortando Europa, Stati Uniti e NATO a mantenere la pressione. Ha anche detto di temere un clima di intolleranza crescente in Italia, tornando sulla sua esperienza con minacce di morte, sottolineando la necessità di richiamare tutti al senso di responsabilità.

In merito alla legge elettorale, ha affermato di non essere contraria a una sua modifica, suggerendo che potrebbe includere l’indicazione dei candidati premier. Ha dichiarato che l’autonomia differenziata è una priorità del governo e si prevede di avere sviluppi entro la fine dell’anno. Infine, ha espresso l’intenzione di dare un segnale al ceto medio, cercando di sviluppare misure adeguate in vista della prossima manovra.