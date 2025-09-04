Denuncia molestie in sanità: l’appello di Firenze

La salute femminile è tornata al centro dell’attenzione a seguito di un episodio di molestie avvenuto al Policlinico Umberto I di Roma. Monica Calamai, coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità, ha espresso la sua indignazione dopo la denuncia di una giovane paziente di 23 anni, soggetta a commenti sessisti durante un esame medico.

Calamai ha sottolineato che tali atti non sono semplici goliardie, ma violenze digitali e molestie sessuali che compromettono la dignità delle donne in momenti di vulnerabilità. Ha richiesto un impegno più forte da parte delle istituzioni sanitarie, chiedendo formazione obbligatoria per il personale e protocolli chiari per la denuncia di episodi di molestie, con una politica di tolleranza zero verso comportamenti lesivi.

Inoltre, ha evidenziato la necessità di una maggiore vigilanza da parte delle piattaforme digitali, affinché possano prevenire la circolazione di immagini non consensuali e collaborare con le autorità competenti. Per Calamai, è fondamentale anche promuovere un’educazione al consenso tra i giovani e fornire sostegno a chi ha il coraggio di denunciare.

Rivolgendosi direttamente alle donne, ha affermato che non devono sentirsi sole, ma meritevoli di rispetto e cura. La questione sarà approfondita durante la quinta Convention Donne Protagoniste in Sanità, che si terrà il 10 e 11 settembre a Firenze, un’occasione di confronto tra istituzioni e professionisti su salute femminile, prevenzione e parità di genere.