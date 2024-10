Denuncia di Violenza Sessuale Fuori da una Discoteca di Genova: Arrestati Due Giovani, Uno Tentava di Fuggire

Una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale a Ferragosto, fuori da una discoteca di Genova. Dopo l’accaduto, la vittima ha fornito una testimonianza agli investigatori, che hanno poi identificato e fermato due giovani, uno dei quali aveva recentemente prenotato un volo per l’estero. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno confermato il racconto della donna, rivelando che durante la serata, la giovane potrebbe essere stata drogata. Questo è emerso dal suo comportamento confuso dopo aver bevuto alcuni drink durante la serata.

Dopo l’incidente, la donna è stata ricoverata all’Ospedale Galliera, dove ha attivato il “protocollo rosa”, il quale prevede trattamenti specifici per le vittime di violenza sessuale. Le prime analisi hanno evidenziato lesioni compatibili con un’aggressione. Gli investigatori, coordinati dalla pm Valentina Grosso, hanno giudicato attendibili le dichiarazioni della giovane e hanno iniziato a ricostruire la dinamica dei fatti.

La serata si era svolta in modo apparentemente innocuo fino a quando la giovane ha iniziato a sentirsi disorientata, lasciando intendere che qualcuno avesse contaminato il suo drink. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due giovani mentre trascinano la vittima in un vicolo, evidenziando le prove della violenza.

Il 19enne e il 21enne coinvolti sono stati arrestati e si trovano attualmente in custodia cautelare, in attesa di processo, a causa del rischio di fuga. Questa misura si è resa necessaria anche in considerazione del volo all’estero acquistato da uno dei due uomini, che ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità che potessero allontanarsi prima della conclusione del procedimento legale.

L’episodio ha riacceso l’attenzione su problemi di sicurezza legati alle discoteche e alla protezione delle donne, in un contesto dove la violenza sessuale continua a essere una questione seria e allarmante. La vicenda è solo uno dei tanti casi di violenza che fa emergere la necessità di maggiori misure di prevenzione e di aiuto per le vittime. La comunità e le autorità si mobilitano per garantire che giustizia sia fatta e che simili episodi non si ripetano.