Denuncia di molestie sessuali: il racconto in tribunale di una giornalista Mediaset contro un ex produttore di ‘Forum’

Una giornalista di 30 anni di Mediaset ha denunciato un ex produttore del programma “Forum” per molestie sessuali, avvenute durante un colloquio di lavoro nell’estate del 2022. La donna accusa l’uomo di averla palpeggiata e di aver tentato di baciarla contro la sua volontà, dopo averle fatto numerosi complimenti e promesse di carriera. Il produttore sessantenne, che è stato licenziato da Mediaset, ha professato la propria innocenza.

Il caso è stato portato in tribunale, dove la giornalista ha raccontato l’accaduto, sostenuta dai suoi genitori, che sono descritti come influenti nel mondo della televisione. La testimonianza è stata presentata alla quinta sezione del Tribunale di Roma, dove il pubblico ministero Stefano Pizza ha richiesto il rinvio a giudizio per il produttore. Dopo il colloquio inizialmente promettente, la situazione ha preso una piega sgradevole quando il produttore ha iniziato a esprimere apprezzamenti eccessivi, invitando la giovane a mettersi in piedi per osservarla meglio e affermando che stava bene fisicamente.

L’escalation è culminata in un primo bacio sulla guancia, seguito da toccamenti non appropriati e un tentativo di baciarsi. La giornalista ha raccontato di essere rimasta scioccata e di aver subito lasciato la stanza. Dopo l’incidente, ha riferito di aver subito un clima ostile sul posto di lavoro, sentendosi isolata dai colleghi e colpevolizzata, mentre il produttore è stato sospeso in attesa dell’esito del processo.

Questo episodio ha attirato l’attenzione dei media e della società, enfatizzando l’importanza di affrontare le molestie sessuali, specialmente in ambito lavorativo. La vicenda non solo coinvolge la sottile dinamica di potere nel mondo dello spettacolo, ma evidenzia anche le difficoltà che le vittime affrontano nel denunciare tali comportamenti e le conseguenze che ne derivano. La giovane continuerà a cercare giustizia nel corso del processo, che segna un passo significativo nella lotta contro le molestie sessuali in ambito professionale.