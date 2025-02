Denuncia dell’Avvocato Luigi Mele contro Li Gotti e Lo Voi sul Caso Almasri: Accuse e Esposto

Il caso Almasri si complica con una denuncia presentata dall’avvocato Luigi Mele contro l’avvocato Luigi Li Gotti e il procuratore Francesco Lo Voi. Secondo Mele, Li Gotti avrebbe commesso calunnia aggravata, attentato contro organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni, poiché la sua denuncia contro la premier Giorgia Meloni e altri membri del governo si baserebbe su ritagli di giornale senza prove solide. Per quanto riguarda Lo Voi, le accuse riguardano omissione di atti d’ufficio aggravata e oltraggio a un corpo politico.

Mele, residente a Roma e originario di Bari, ha presentato il suo esposto alla stazione dei carabinieri di Ponte Milvio, spiegando che la sua decisione è stata motivata dalla sua coscienza giuridica. Ha chiarito di non avere legami con partiti politici e di voler riportare l’attenzione sulla necessità di rispettare le regole sociali e le istituzioni.

Il caso Almasri coinvolge il rimpatrio di un esponente del regime libico, per il quale pende un mandato d’arresto della Corte penale internazionale per vari crimini. Nonostante l’arresto di Almasri in Italia dopo un soggiorno in Europa, il governo italiano ha deciso di espellerlo anziché consegnarlo alle autorità europee, suscitando indignazione. Li Gotti ha denunciato Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, mentre Lo Voi si occupa delle indagini.