Denuncia dell’Avs: Italia sotto accusa alla Corte penale internazionale

Un’importante situazione sta emergendo nel contesto delle relazioni internazionali e della politica estera italiana. La formazione politica Avs ha presentato una denuncia contro l’Italia alla Corte penale internazionale (CPI) per presunti legami con crimini commessi da Israele a Gaza.

L’annuncio è stato fatto nel corso di una conferenza stampa alla Camera da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader dei partiti rosso-verdi, con la partecipazione del docente Triestino Mariniello, esperto di diritto penale internazionale. Mariniello ha sottolineato che i membri del governo italiano, responsabili della decisione di continuare a inviare armi, potrebbero affrontare responsabilità penali se si dimostra che erano a conoscenza del fatto che tali forniture avrebbero agevolato crimini internazionali.

Le forniture di armamenti all’Israele sono proseguite anche dopo le affermazioni della Corte internazionale di giustizia riguardo la plausibilità di genocidio e il successivo rilascio di mandati d’arresto da parte della CPI per il premier Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Gallant, accusati di crimini contro l’umanità e di guerra. Bonelli ha definito le attuali azioni a Gaza come genocidio e pulizia etnica, evidenziando la volontà di evitare che l’Italia diventi partecipe di tali atrocità. Fratoianni ha affermato che l’iniziativa mira a ristabilire il valore del diritto internazionale, sostenendo che senza di esso si ricade nella legge del più forte.