Denuncia a Donald Trump Jr.: Video della Controversia sulla Caccia a Venezia e Andrea Zanoni Interroga i Carabinieri

Donald Trump Jr, il figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato denunciato a Venezia per aver partecipato a una battuta di caccia in Laguna lo scorso dicembre, durante la quale sarebbero stati abbattuti uccelli appartenenti a specie protette. La denuncia, presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni, ha una doppia natura: amministrativa e penale. Un video documenta le violazioni, mostrando il momento della caccia, ma non prova esplicitamente che Trump Jr abbia abbattuto gli uccelli.

Il video include immagini di una casarca, un’anatra che è inclusa tra le specie protette, e il consigliere Zanoni ha informato che, a breve, presenterà un esposto alla magistratura. È importante notare che Trump Jr, essendo un cittadino straniero, non avrebbe avuto il permesso di cacciare in Italia, il che complica ulteriormente la situazione.

La questione rischia di assumere toni politici, con il partito Europa Verde già impegnato a presentare interrogazioni regionali e al Ministero dell’Ambiente. La denuncia è stata inoltrata ai Carabinieri forestali di Mestre, e se dovessero emergere prove sufficienti, potrebbe derivarne una serie di conseguenze legali per Donald Trump Jr.

Nel video esistono sia una versione breve su YouTube che una versione integrale, rendendo la vicenda nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. L’abbattimento di specie protette è severamente punito dalla legge, quindi l’esistenza di filmati che mostrano attività di caccia illegali potrebbe aggravare ulteriormente la posizione legale di Trump Jr.