Dentro Radio Deejay: Tecnicismi e Segreti Svelati

Andrea Moccia ha visitato Radio Deejay, una delle emittenti radiofoniche più famose d’Italia, accompagnato dallo station manager Matteo Curti. Durante la visita, ha esplorato come funziona una radio, dal microfono in studio all’antenna, passando per il palinsesto artistico e le modalità di guadagno.

Nello studio principale, caratterizzato da sofisticate soluzioni acustiche, Moccia ha osservato il funzionamento del microfono analogico utilizzato dagli speaker e del mixer in regia. Ha seguito il percorso del segnale dalla sala macchine fino all’antenna, scoprendo le dinamiche che portano la trasmissione al pubblico.

Curti ha rivelato l’origine del celebre jingle “Radio D-D-D-Deejay”, registrato dalla cantante Mel B delle Spice Girls nel 1996. Linus, il direttore artistico, ha spiegato le dinamiche economiche della radio, il ruolo della pubblicità e la gestione del palinsesto artistico. Ha anche discusso come internet e i social media abbiano influenzato il panorama radiofonico e l’impatto delle nuove tecnologie.

L’itinerario si è concluso nell’ufficio musica, dove Francesco Quarna ha condiviso i criteri utilizzati per selezionare i brani in onda, fornendo uno sguardo approfondito sulle scelte musicali della radio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it