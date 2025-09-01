29 C
Dentro la notizia: il nuovo corso del giornalismo italiano

È iniziato “Dentro la notizia”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi. La trasmissione si presenta con un formato innovativo, immediato e senza fronzoli. Nuzzi, esperto di inchieste delicate, intende fornire un’informazione diretta e professionale.

La puntata si divide in tre parti: cronaca nera, cronaca bianca e un breve riassunto finale delle notizie più recenti. Si comincia con la cronaca nera, in particolare le storie di genitori di vittime di omicidi che vivono nel dolore e nella ricerca di giustizia. Una delle prime vicende toccate è quella del piccolo Tommy, mentre si parla anche di Marco Vannini, vittima di un delitto avvenuto anni fa. L’approfondimento prosegue con il caso di Silvana, una tabaccaia milanese trovata morta, e l’incidente di una pensionata investita da un’auto pirata guidata da minori.

In questo contesto, il programma non si limita a raccontare i fatti, ma invita anche le persone coinvolte a esprimersi. I temi variando da casi di cronaca nera a situazioni più leggere, come la crisi di un paesino infestato da capre che danneggiano le coltivazioni.

Nuzzi riesce a mantenere un tono pacato e a evitare il sensazionalismo, con un approccio diverso rispetto a trasmissioni precedenti. La sua intenzione è di rimanere focalizzato sulla notizia, evitando divagazioni gossip. “Dentro la notizia” si propone come un contenitore informativo che vuole rispettare la memoria delle vittime, portando avanti un’informazione di qualità.

