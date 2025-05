Dentro il Fango, su di Me

Nella nuova puntata di “Report” si discute dello sparo di Capodanno a Rosazza, con Emanuele Pozzolo che rivela la presenza del sottosegretario Andrea Delmastro nella stanza durante l’incidente. Questa rivelazione riapre il caso sia giudiziario che politico riguardo alla ferita inflitta a Luca Campana.

Pozzolo, parlando nel programma guidato da Sigfrido Ranucci, afferma che “il fango doveva cadere solo su di me”, contrapponendo la sua dichiarazione alla versione di Delmastro, che inizialmente sostenne di essere all’esterno per sistemare gli avanzi della cena. Durante la notte di Capodanno 2023, un proiettile ha colpito Luca Campana, 31 anni, mentre gli invitati stavano abbandonando la festa alla Pro Loco di Rosazza.

Prima di giungere all’evento, Pozzolo aveva trascorso la mezzanotte con la famiglia a Campiglia Cervo. La festa ha visto la partecipazione di vari esponenti di Fratelli d’Italia, compreso Pozzolo, che deteneva l’arma, e Delmastro. Al momento, Pozzolo è indagato per detenzione non autorizzata di munizioni da guerra e porto illegittimo di arma da sparo. Nonostante le indagini abbiano stabilito che si è trattato di un incidente, la Procura di Biella ha deciso di proseguire con l’azione penale. Gli investigatori hanno specificato che, sebbene la pistola fosse regolarmente registrata, doveva essere conservata esclusivamente per fini collezionistici.

Questa situazione complessa solleva interrogativi sulla responsabilità e sulle condizioni che hanno portato all’incidente.

