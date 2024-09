Dentista fai-da-te e l’ascesa del turismo dentistico

L’accesso alle cure dentistiche in Italia sta diventando sempre più difficile, con molte persone che cercano di affrontare i problemi dentali autonomamente o optano per soluzioni all’estero, dove i trattamenti sono più economici. Nonostante il Servizio Sanitario Nazionale offra cure di base, le procedure più complesse come impianti e ortodonzia sono spesso poco coperte, portando a costi privati elevati. Questo ha dato impulso al turismo dentale, con Paesi come Croazia, Albania, Ungheria e Nord Africa che attirano pazienti italiani grazie a prezzi notevolmente più bassi.

Tuttavia, il turismo dentale comporta rischi significativi. La qualità delle cure può variare, e cliniche estere potrebbero non rispettare gli standard italiani di sicurezza e igiene. Complicazioni post-operatorie possono sorgere, rendendo difficile e costoso il follow-up. Le garanzie assicurative variano e la comunicazione può risultare problematica a causa delle barriere linguistiche.

In parallelo, cresce un fenomeno preoccupante di pratiche dentistiche fai-da-te, aggravato dalla pandemia. Ricerche indicano che un 10% dei britannici ha provato a risolvere autonomamente problemi dentali, ricorrendo a metodi estremi che possono causare danni irrimediabili. L’autoestrazione dei denti, per esempio, può provocare danni immediati e complicazioni a lungo termine, come infezioni gravi.

Per evitare sia il fai-da-te che il ricorso al turismo dentale, sarebbe opportuno investire nella prevenzione, mantenendo una buona igiene orale e facendo controlli regolari. Inoltre, cercare cliniche che offrano pacchetti promozionali e piani di pagamento rateali può aiutare a rendere le cure più accessibili. È utile anche valutare polizze di assicurazione dentale adeguate.

Infine, consultare più professionisti e verificare la qualità delle cliniche locali, nonché utilizzare tecnologie come la telemedicina per consultazioni preliminari, può migliorare l’accessibilità alle cure. Partecipare a studi clinici può offrire trattamenti a costi ridotti. Educarsi sulle pratiche dentistiche corrette contribuirà a fare scelte informate e a ridurre la necessità di interventi urgenti e costosi, aumentando così la consapevolezza nella comunità riguardo alle cure dentistiche.