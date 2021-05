Non solo Chi l’Ha Visto, ma anche Quarto Grado si sta occupando in maniera approfondita del caso di Denise Pipitone.

Di tante segnalazioni e avvistamenti, il più attendibile è senza ombra di dubbio quello di Felice Grieco, che è stato intervistato per la trasmissione di Gianluigi Nuzzi. E proprio nell’ultima puntata del programma di Rete4 c’è stata un’esclusiva, infatti nell’ottobre del 2004 la guardia giurata non ha registrato un solo video, ma 3, che sono stati trasmessi in esclusiva da Nuzzi.

“Il mistero di Danas si infittisce. Lo scorso venerdì “Quarto grado” ha approfondito la questione dei video sul presunto avvistamento di Denise Pipitone a Milano nel 2004. Perché i video sono 3, non solo uno.

A “Quarto grado” si è ipotizzato che la donna possa appartenere alla tribù degli ursari, che sono sempre di etnia rom, ma non presentano delle caratteristiche culturali, come grandi orecchini e gonne lunghe per le donne, che presentano invece i rom che sono stanziali in Italia. – riporta Il Giornale – Forse è per questo che la donna del video non è stata ritrovata in nessun campo rom nei dintorni di Milano e le comunità rom italiane hanno smentito l’appartenenza della donna a esse, per la mancanza di queste caratteristiche culturali”.

“Con molta probabilità si tratta di Denise Pipitone”.

Proprio a Quarto Grado la pm Angioni ha commentato i 3 video: “Con alta probabilità è la stessa bambina. Bisogna valutare i fatti.Anche successivamente la voce della bambina era stata fatta una comparazione. Ad ogni modo ogni cosa fatta è utile. Ricordo che la voce era stata valutata, si sente che è un accento siciliano. I Ris hanno detto ‘Esiste elevata compatibilità morfoscopica tra le immagini della bambina registrate a Milano e le foto di Denise Pipitone‘”.

