Se ieri sera Federica Sciarelli a Chi l’Ha Visto ha dato qualche informazione sulla lettera anonima su Denise Pipitone arrivata in redazione, ma oggi a Mattino 5 sono venuti fuori molti più dettagli.

“In questa lettera anonima si racconta dettagli precisi. – ha detto Federica Panicucci – Una persona dice di aver visto Denise Pipitone in un’auto insieme ad altre tre persone. La bambina stava piangendo ed era nell’immediatezza del rapimento. Un’ora subito dopo“.

In studio l’ex maresciallo Lombardo che si è a lungo delle indagini (e ancora adesso sta indagando) ha dato una notizia importante. I tre presunti rapitori nominati dall’autore della lettera farebbero parte della famiglia allargata di Denise Pipitone.

“Se l’autore della lettera ha riconosciuto chi c’era dentro l’auto? Ovviamente sì. Le indica pure e fa i nomi. Posso dirvi che questi tre individui sono all’interno dell’indagine sì. Questa persone ha visto Denise Pipitone circa 45 minuti dopo il rapimento, ma non su una Ford Fiesta, un’altro tipo di macchina. Nella lettera si fa riferimento ad un’altra vettura e c’è scritta la zona precisa dove è stata vista. Viste le informazioni dettagliate ci auguriamo che si faccia sentire. Per quanto riguarda i nomi fatti sulla lettera sono persone già sentite dentro l’indagine. Chi sono? Possiamo parlare di ‘famiglia allargata’. Se riguarda la famiglia di Anna corona? Diciamo famiglia allargata, non mi fate dire troppi dettagli che non posso”.

A quanto pare chi ha scritto la lettera è stato molto chiaro, adesso speriamo che superi la paura e parli con chi di dovere.

Denise Pipitone: Minacce durante le indagini.

