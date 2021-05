Vera svolta nel caso di Denise Pipitone. A distanza di due settimane l’autore delle lettere anonime inviate a Chi L’Ha Visto e all’avvocato Frazzitta sarebbe uscito allo scoperto. Sembra che il testimone si sia fatto vivo ed abbia incontrato il legale di Piera Maggio. A parlare di questo colpo di scena è stata la pm Angioni a Mattino 5.

“Pare che il famoso anonimo sia andato a parlare con l’avvocato Frazzitta. Allora io penso che speriamo che sia come io ho sempre sperato, cioè che l’insieme degli elementi raccolti – senza che nessuno ci desse il collante – finalmente riesca ad avere il necessario collante. Poi da lì si riesce a capire ciò che è davvero successo durante le indagini.

Cosa accadrà se il testimone sta davvero parlando? Che arrestano qualcuno. Sappiamo già dalla lettera che l’anonimo ha visto delle persone con la bambina dentro una macchina, quindi sono i sequestratori. Se conferma questa versione. Però io non conosco quello che non è stato rivelato dai media giustamente”.

Questa volta la verità potrebbe essere vicina.

Caso #DenisePipitone: Il testimone della lettera si fa avanti? L’ex PM Angioni a #Mattino5: “Possibili nuovi arresti” pic.twitter.com/JzJjCQvuBh — Mattino5 (@mattino5) May 28, 2021

<Ho visto #DenisePipitone, in macchina piangeva e urlava ‘Aiuto Mamma!’>.

Il testimone della lettera anonima esce allo scoperto?@eleonoradaniele #storieitaliane pic.twitter.com/UUGthGxeHQ — Storie Italiane (@storie_italiane) May 28, 2021

Il testimone esce allo scoperto: l’esclusiva di Live Sicilia.

“Non è più un personaggio misterioso, l’autore di una lettera anonima su Denise Pipitone. Il testimone ora è un uomo in carne e ossa. Ha deciso di uscire allo scoperto per incontrare l’avvocato Giacomo Frazzitta. Si sono incontrati in gran segreto nello studio di Frazzitta. L’uomo oggi vive in un paese del Trapanese, ma il primo settembre di 17 anni risiedeva a Mazara del Vallo. Ed era lì il giorno in cui la bambina di 4 anni scompariva nel nulla”.

Denise Pipitone, arriva la commissione parlamentare d’inchiesta sul caso.

Il Partito Democratico ha voluto che venisse aperta una commissione parlamentare sulla scomparsa della piccola: “Oggi posso dire che lo Stato finalmente c’è e si sta occupando di questa vicenda in modo concreto e preciso. Spero che questa commissione d’inchiesta venga accolta da tutti i gruppi parlamentari, non c’è dietro una bandiera politica. Denise è la bambina di tutti gli italiani e le è stata tolta l’identità“.