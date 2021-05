Il caso di Denise Pipitone – dopo oltre un decennio di silenzio – è stato riaperto in seguito al trambusto mediatico suscitato dalla ragazza russa Olesya Rostova.

Chiuso con l’assoluzione (in tutti i tre gradi di giudizio) della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, ora la Procura di Marsala ha deciso di volerci rivedere chiaro partendo proprio da quella famiglia (ormai sfasciata), composta da Pietro Pulizzi (padre biologico di Denise Pipitone), di sua moglie Anna Corona (a cui Piera Maggio ha fatto outing in diretta tv) e di loro figlia Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise.

La Procura di Marsala questa mattina ha infatti disposto una ispezione a casa di Anna Corona che è stata effettuata dai Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una segnalazione che sarebbe arrivata al palazzo di giustizia da parte di un anonimo che ha parlato di una misteriosa botola e di alcuni strani lavori di ristrutturazione fatti proprio a ridosso della sparizione di Denise.

Nella segnalazione si legge – come riporta Il Giornale di Sicilia – che Anna Corona e Pietro Pulizzi avrebbero fatto fare un muro all’interno della loro abitazione in Via Pirandello a Mazara Del Vallo, con dentro una botola, dove teoricamente ci sarebbe il corpo della piccola Denise. Ennesima speculazione o nuova pista?

Denise Pipitone, la svolta