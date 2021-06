Dopo l’ultima puntata andata in onda il mese scorso, Ore 14 di Milo Infante è tornato in onda per 3 nuovi appuntamenti. Questa decisione è stata presa perché ci sono delle importanti novità sul caso di Denise Pipitone. Un nuovo testimone si è fatto avanti ed ha mandato un’altra lettera, questa volta però non anonima, infatti la procura conosce l’identità di questa persona (che ha firmato la missiva).

Il conduttore di Ore 14 infatti ha dichiarato: “C’è un nuovo testimone che parla, chiede di essere ascoltato e fa riferimento a fatti e persone. Crolla il muro dell’omertà e c’è qualcuno che sta iniziando a parlare. Abbiamo dei documenti esclusivi. – riporta biccy.it – C’è una nuova lettera, arrivata da una persona in carne e ossa, non un anonimo. Chi ha scritto ha messo nome, cognome e dati. Questa persona ha raccontato tante cose, ha fatto dei nomi che sarebbero coinvolti in questa vicenda. Noi abbiamo ritenuto di non divulgare tutta la lettera completa. Non vogliamo che una parole di troppo possa pregiudicare le indagini. Certo vi leggeremo alcune dele cose che ci sono. Parti importantissime di questa lettera devono rimanere a beneficio degli investigatori. La persona fa tante affermazioni“.

Denise Pipitone: l’estratto della nuova lettera.

“Non sono un collaboratore di giustizia e mai lo sarò. Però ho frequentato molto Claudio Corona. Ripeto però che non sarò mai un collaboratore di giustizia. [..] Ho tante cose da dire per tutelare me, la mia famiglia e forse finalmente scoprire la verità su Denise Pipitone. Io voglio la verità su Denise, perché donne e bambini non si toccano”.

Claudio Corona non è indagato, ma va detto che un testimone anonimo a Chi L’Ha Visto l’ha tirato in ballo facendo pesanti dichiarazioni.

Caso #DenisePipitone: la lettera di un nuovo testimone al vaglio degli inquirenti

GUARDA la diretta di #storieitaliane su RaiPlay 👉 https://t.co/QnaQVfN9Tl@eleonoradaniele #8giugno pic.twitter.com/V9dfqLEiA0 — Storie Italiane (@storie_italiane) June 8, 2021

“Potrebbero esserci più persone che adesso si stanno facendo avanti”

Gli aggiornamenti sul caso #DenisePipitone con Maurizio Licordari a #storieitaliane GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/QnaQVfvz1N@eleonoradaniele #8giugno pic.twitter.com/v1GkmaJX8h — Storie Italiane (@storie_italiane) June 8, 2021