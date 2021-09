Per settimane siamo stati tutti con il fiato sospeso nell’attesa di scoprire se davvero Olesya Rostova era Denise Pipitone. Poi dalla Russia hanno comunicato il gruppo sanguigno della ragazza e l’avvocato Giacomo Frazzitta ha dichiarato che non era lo stesso della figlia di Piera Maggio. In questi giorni però nello show russo ‘Lasciali Parlare‘ hanno riaperto il caso di Olesya e gli opinionisti in studio hanno attaccato duramente il legale siciliano.

“Io sono un avvocato e quell’uomo non si è comportato bene. Come mai non ha fatto venire Piera Maggio in collegamento con la nostra trasmissione? Lui sta nascondendo qualcosa ve lo dico io. Non è chiaro quello che ha fatto. E poi chi ci dice che il gruppo sanguigno di Olesya non è lo stesso di Denise Pipitone? Ce lo dice lui? Ci fidiamo di quello che ha detto? Fidarsi non basta”.

Denise: “Bisogna avere buon senso e moderazione quando si parla di un caso così delicato”. L’avvocato Giacomo Frazzitta in diretta a #chilhavisto. #DenisePipitone pic.twitter.com/OTOyPH2LMP — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) September 15, 2021

La replica dell’avvocato Frazzitta: “Olesya non è Denise Pipitone, quella pista è chiusa”.

Ospite di Chi L’ha Visto, ieri sera Giacomo Frazzitta ha risposto alle accuse mosse nel programma russo: “Io a questi signori non devo dire nulla. Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, hanno ragione. Però io ho trasferito tutti i dati alla Procura, che se avesse ritenuto opportuno avrebbe indagato. Invece il caso si è chiuso così. Erano loro che dovevano trasmettere tutte le informazioni velocemente dalla Russia verso l’Italia e invece abbiamo dovuto fare il contrario“.

Olesya Rostova, il mistero è risolto.

Gli inviati della trasmissione russa hanno finalmente trovato la nomade che ha cresciuto Olesya e che è stata accusata di averla rapita. Anche questa volta il conduttore russo è tornato a battere la pista italiana: “La signora si chiama Rota ed è un cognome molto diffuso in Italia. Migliaia di persone italiane si chiamano così. Non sarà che alla fine scopriamo che Olesya aveva un cognome italiano?”

In realtà non ci sarebbe stato nessun rapimento, la donna infatti ha dato una versione dei fatti inaspettata: “Mio figlio si è separato e dopo due anni ho incontrato per caso la sua ex moglie. Aveva una bambina piccola nata da un’altra relazione. Il padre della piccola l’aveva abbandonata. Io l’ho accolta in casa e mi sono presa cura di lei e della bambina. Poi dopo mesi lei è scappata via e mi ha lasciato Olesya“.

Olesya: Si chiama Valentina Rota la nomade trovata con lei bambina, anche se non era sua figlia. #chilhavisto pic.twitter.com/7sUF3xn0WF — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) September 15, 2021