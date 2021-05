L’avvocato Giacomo Frazzitta ha rivelato pochissimi dettagli della famosa lettera anonima sul caso di Denise Pipitone. Federica Sciarelli mercoledì sera a Chi l’Ha Visto ha fornito qualche elemento in più e adesso è uscita una nuova parte di questa missiva. FanPage ha pubblicato altre parole scritte dall’autore misterioso, in cui si legge che la figlia di Piera Maggio avrebbe anche gridato e chiesto aiuto.

“All’interno della lettera c’è scritto: “Sono diciassette anni che so e sono serissimo – scrive l’anonimo in una lettera indirizzata a Frazzitta -. Non ho parlato per paura. Mi trovavo a bordo della mia auto a Mazara del Vallo e sono stato affiancato da un’altra vettura. Ho guardato all’interno dell’abitacolo e ho visto Denise con altre tre persone. Ne sono assolutamente sicuro. Con lei c’erano tre uomini. La bambina piangeva e chiamava la mamma. Urlava aiuto mamma””.

A parte il dettaglio che gela il sangue sulle urla della piccola, salta all’occhio che l’autore parla di “tre uomini”. Ricordiamoci che il maresciallo Lombardo ha rivelato che all’interno della lettera si fanno nomi e cognomi di chi avrebbe rapito Denise Pipitone e sono tutte persone che farebbero parte della “famiglia allargata”.

Anche Eleonora Daniele ha letto la nuova parte della lettera anonima su Denise Pipitone.

“Adesso è arrivata una nota di un’agenzia, sulle parole all’interno della lettera. ‘Sono sicuro al 100% che fosse Denise. Ho visto una bambina in un’auto insieme a tre persone in una strada di Mazara Del Vallo. La piccola piangeva ed urlava: aiuto mamma’. Questo sarebbe il contenuto della lettera. Questo dice il sito on live Live Sicilia. Poi io non so. Sicuramente la lettera è stata depositata in Procura. Certo, queste parole sono riportate da un’agenzia e io ho letto la notizia in questo momento”.

