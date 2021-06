Lo scorso 21 giugno Piera Maggio ha diffidato Quarto Grado, ma nonostante tutto Gianluigi Nuzzi è tornato a parlare di Denise Pipitone.

Il conduttore della trasmissione di Rete 4 ha spiegato che per un patto con il pubblico e per l’amore delle notizie avrebbe continuato a trattare il caso della piccola rapita. Nuzzi ha poi lanciato una frecciatina dicendo che nessuno potrà dettare la scaletta del suo programma. Così poco dopo Piera Maggio è sbottata su Twitter annunciando nuovi provvedimenti.

Denise Pipitone, “le segnalazioni solo a Chi L’Ha Visto”.

Non è finita qui, perché la mamma di Denise Pipitone ha chiesto a tutti di inviare segnalazioni solo alla Polizia, a Frazzitta e a Chi L’Ha Visto.

“Le segnalazioni vanno fatte alle autorità del posto dell’avvistamento, polizia e carabinieri. Alle autorità preposte che vi lavorano, al legale avv. Giacomo Frazzitta, alla famiglia stessa e Chi l’ha visto? No ad altri che invece non sono autorizzati a ricevere delle segnalazioni.

Per quanto riguarda quello che è successo, non siamo fessi. Andremo avanti assolutamente nelle sedi opportune. Non ci saranno vinti né vincitori, solo poco buonsenso tanta ipocrisia e cattiveria. Siamo dispiaciuti…ma andremo avanti.

Un caro saluto a Voi che ci seguite. Grazie.

Cambiando discorso, un abbraccio immenso a Voi, che ci volete bene, che ci siete vicini nel nostro percorso non facile. Auguro a tutti una buona giornata, grazie”.