Giacomo Frazzitta il mese scorso ha rivelato che quattro persone sarebbero a conoscenza della verità su Denise Pipitone. Ieri a La Vita in Diretta il legale di Piera Maggio ha dichiarato che da quattro le persone che sanno tutto sono diventate almeno sette. Ovviamente l’uomo non ha potuto spiegare come mai è certo di questa novità.

“Noi siamo convinti che ci sia un bel numero di persone a conoscenza dei fatti. Ne siamo convinti con una ragionevole certezza. Non parlano e questo fatto è inconcepibile. Queste persone potrebbero dare un’importante aiuto nella ricerca della bambina. Proprio queste persone da quattro sono diventate sette, parlo di chi sa. Se questo numero è così aumentato è perché a ragion veduta ci siamo resi conto che forse c’è più gente che sa. Perché continuare a stare in silenzio? Non rischiano nulla dal punto di vista giuridico. Oggi sarebbero solo testimoni e non rischierebbero per favoreggiamento.

Questi sette individui potrebbero far capire dov’è finita una bambina scomparsa quando aveva 3 anni e 10 mesi. Denise Pipitone è la figlia d’Italia tranne che di questi 7 imbecilli. Come mai da quattro sono passati a sette? Evidentemente non lo verrei a raccontare a lei in tv. Però questa è una vetrina per parlare e mantenere alta l’attenzione. Certo che qualcosa si è mosso grazie anche a voi. Ora però chiediamo a tutti di vuotare il sacco. Siamo nel momento giusto, prima che poi sia troppo tardi e in realtà la posizione di questi soggetti possa complicarsi a causa di questa prolungata reticenza. Se però spontaneamente si presentano in Procura, dai Carabinieri o nel mio studio, agevoleranno la loro situazione.

Questi sette che sanno, le invito a parlare con il procuratore della Repubblica il prima possibile. prima che poi la giustizia che faccia un percorso tale che non possano più tirarsi indietro. Basta con questa omertà e silenzio”.

In poche parole: o raccontate tutto adesso, o sono ca**i vostri.

++#DenisePipitone, protagonisti e incongruenze. In collegamento l’avvocato @giafrazzitta con importanti novità sul caso++ 👇 https://t.co/uUxsP0HfPe — La Vita in diretta (@vitaindiretta) June 2, 2021

Frazzitta a #lavitaindiretta su #DenisePipitone. Sono 7 le persone che sanno. Vengano ora in procura prima che la loro posizione si complichi. Ci siamo oramai. — NicolaSwamp (@NicolaSwamp) June 2, 2021