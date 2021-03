Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ha rotto il silenzio dopo la storia portata alla luce da Chi l’ha visto?, che parla di una ragazza russa rapita da piccola alla ricerca dei suoi genitori.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso” – inizia così il promo della nuova puntata di Chi l’ha visto?, storica trasmissione di Rai Tre che da anni si occupa del caso della scomparsa di Denise Pipitone – “Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”.

La ragazza russa, che è andata in tv per cercare i suoi genitori naturali, ha raccontato di esser stata cresciuta da una coppia di zingari che l’hanno costretta a vivere di elemosina, salvo poi finire in un orfanotrofio quando i due malviventi sono stati arrestati. Senza documenti e senza parenti di sangue, la bambina è stata chiamata Alica ed è stata presa in adozione da una coppia.

Alica e Denise oggi avrebbero la stessa età e le due sarebbero state rapite più o meno nel solito periodo. La somiglianza fisica fra Alica e Piera Maggio è inoltre impressionante e sono in molti a credere che la ragazza sia realmente Denise Pipitone.

Piera Maggio, prima di partire per la Russia, aspetta però conferme, come ha dichiarato il suo legale Giacomo Frazzitta:

“Attendiamo i risultati di un test del DNA e siamo speranzosi”.

Piera Maggio, la somiglianza con la ragazza russa