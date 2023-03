Denise Pipitone, negativo il test del Dna su ragazza bosniaca

Non è Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa l’1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo, e che oggi avrebbe 23 anni, la ragazza bosniaca di nome Denisa che assomiglia alla bimba siciliana. La comparazione del dna della ragazza bosniaca con quello di Denise Pipitone ha dato esito negativo. Gli accertamenti genetici sono stati disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro.

“La stampa ‘è tossica, la stampa inquina ed è pericolosa’, e poi ci ritroviamo (con tutto rispetto) un procuratore che utilizza la stampa per rispondere e non ci manda a casa neanche attraverso un carabiniere, le forze dell’ordine, ancor prima del comunicato stampa, visto che la comunicazione l’hanno fatta loro, dando la notizia a tutti e non in primis a noi genitori, per comunicarci umanamente in maniera riservata, ‘stia tranquilla signora purtroppo l’esito del Dna è risultato negativo. Neanche questo, tutto attraverso la stampa che in questo caso ‘è buona’” scrivono su Facebook Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise, facendo riferimento al test del Dna, eseguito su una ragazza bosniaca che vive in un campo rom di Roma. “Abbiamo appreso la notizia dell’accertamento della ragazza bosniaca di Roma, dall’inizio a fine esito nel giro di 12 ore, solo attraverso i media. Rimaniamo delusi e amareggiati. Siamo un papà e una mamma che cercano la loro figlia da 19 anni e non smetteranno mai di cercarla fino a prova contraria. Un po’ di empatia non guasterebbe”.