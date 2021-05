Maria Angioni, la pm che dal 2004 al 2005 indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone ha rivelato che durante le indagini iniziò ad avere paura. La donna ha fatto dichiarazioni inquietanti ed ha rincarato la dose nella sua ospitata a Mattino 5. Secondo la Angioni nel momento del rapimento della figlia di Piera Maggio, per strada a Mazara Del Vallo potevano esserci delle sentinelle e alla sparizione della bambina avrebbero collaborato più persone.

“Qualcuno non può non aver visto le scene del rapimento, possibili sentinelle a Mazara. Se la bambina è stata presa da persone persone mosse da passione, da rabbia e odio. Per me è possibile che ci siano state sentinelle. […] Tante persone non hanno avuto comportamenti cristallini.

Tenete presente che nel luogo dov’è stata rapita Denise Pipitone quel giorno, c’era un sacco di gente. Tante persone e tutte rientranti nella cerchia della famiglia allargata. C’erano e hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini.

Questo signor Della Chiave è stato il primo che ci ha dato uno spezzone del film. Però non è detto che i due signori che hanno messo la piccola nella barca a remi abbiano fatto tutto da soli. Noi non sappiamo esattamente chi ha preso la bambina.

Secondo la mia ipotesi più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina. Anche il fatto che sia stata messa in una barca a remi. Noi sappiamo anche da altre vicende che da una barca a remi poi si passa ad una barca più grande. Quello poteva essere solo un passaggio“.

Un caso che sembrava chiuso definitivamente adesso si riapre, tra lettere anonime, persone che iniziano a parlare e addirittura una pm che fa delle dichiarazioni molto importanti.

Maria Angioni sul rapimento di Denise Pipitone: il filmato di Mattino Cinque.

A Mazara qualcuno sapeva del rapimento?

