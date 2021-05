Al centro del caso di Denise Pipitone c’è un mistero che riguarda un’auto. Un meccanico ha dichiarato che la mattina del primo settembre 2004 ha visto sfrecciare una macchina vicino al luogo della scomparsa della piccola. La donna alla guida di questa Ford Fiesta aveva così fretta che ha anche sbandato contro un muretto. Oltre al meccanico anche una coppia aveva visto sfrecciare l’auto in questione, ma i due poi (dopo aver parlato con membri della famiglia allargata della bambina) hanno cambiato versione. A fare queste dichiarazioni non è stato un personaggio a caso, ma la pm Angioni che si è occupata del caso di Denise Pipitone tra il 2004 e il 2005.

“Questa macchina che scappa e l’incidente che ha avuto sono molto importanti per le indagini. Io ho ritenuto a lungo che fosse la macchina con cui è stata portata via la bambina. Io ricordo che oltre al meccanico c’era una coppia e ricordo che questa coppia aveva indicato un orario in cui aveva visto la macchina. Ricordo anche che queste due persone erano state avvicinate da un componente della famiglia allargata della bambina e poi avevano cambiato un po’ l’orario. Quindi per questo motivo io li avevo sentiti più volte. Nel complesso, dalle dichiarazioni di questi testimoni e dalla dichiarazione del meccanico era emerso che questa autovettura correndo alla disperata è andata a sbattere contro un paracarro di pietra. I testimoni avevano anche riferito della direzione compatibile con una fuga dal luogo in cui la bambina era scomparsa”.

Ma è mai possibile che questo caso sia pieno di persone che ritrattano, testimoni che cambiano versioni, lettere anonime, sentinelle nelle strade e addirittura una pm che si è detta “spaventata”? Direi che fanno bene Piera Maggio e Giacomo Frazzitta a dire che c’è qualcosa di poco chiaro. Speriamo solo che la riapertura delle indagini porti a qualcosa.

Mattino 5: l’ex pm Angioni fa nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone.

Caso #DenisePipitone, la verità sulla bambina sta venendo a galla? In diretta a #Mattino5 dal luogo della scomparsa a Mazara Del Vallo pic.twitter.com/3HW0VKKmHv — Mattino5 (@mattino5) May 19, 2021

In diretta a #Mattino5 vi mostriamo il percorso dell’auto scura in fuga avvistata da due testimoni pic.twitter.com/3V7bSIhqse — Mattino5 (@mattino5) May 19, 2021