Importanti novità sul caso di Denise Pipitone. Eleonora Daniele nell’ultima puntata di Storie Italiane ha annunciato che dalle intercettazioni pare che siano emersi quattro nomi di persone che sanno qualcosa, due delle quali starebbero già collaborando per ricostruire la verità.

“Si tratta delle intercettazioni. Quattro sono le persone che potrebbero sapere davvero qualcosa. E due di loro stanno iniziando a collaborare. Due persone che hanno visto e che si sono trovate in un posto e hanno visto qualcosa. Queste due persone potrebbero collaborare, meglio tardi che mai. Bene così, visto la riapertura delle indagini sulla piccola“.

“Stiamo analizzando tutte le intercettazioni. C’è una squadra di gran lavoro notte e giorno. All’interno della squadra abbiamo un fuoriclasse, un maresciallo. Le intercettazioni potranno dare delle risposte importanti. Ci sono delle importanti conversazioni. Anche perché cambia sostanzialmente il focus. Dalla persona che era stata imputata, adesso passiamo anche ad altri soggetti. Io ho fatto riferimento a quattro persone che possono sapere qualcosa. Subito dopo il caso di Olesya ho saputo delle cose. Forse di quattro adesso sono diventate tre. Sono persone che conoscono la verità. Si tratta di persone che si sono trovate al posto giusto nel momento sbagliato. Questi individui possono aiutare. Ovviamente facciamo indagini e non stiamo accusando nessuno“.

Non solo la lettera anonima, adesso anche le intercettazioni potrebbero dare una svolta ad un caso che sembrava senza soluzione.

