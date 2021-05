Nei giorni scorsi c’è stata un’importante novità sul caso di Denise Pipitone. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha ricevuto una lettera anonima che ha definito importante per le indagini. Sembra che al suo interno ci siano fatti sconosciuti al pubblico, che rendono così molto attendibile l’autore.

Ieri il legale di Piera Maggio a Storie Italiane ha parlato dell’oggetto della lettera. Nella missiva si fa riferimento ad un fatto importante e non a un luogo (come aveva ipotizzato qualcuno).

“Cosa è contenuto nella lettera? Prima di tutto noi ringraziamo chi l’ha inviata perché introduce elementi interessanti che sono stati in parte riscontrati. Però volevo chiarire un fatto in via definitiva. L’oggetto della lettera, non è un oggetto negativo. Non si parla di un luogo o di qualcosa di negativo nel senso più atroce del termine. In realtà più che di un luogo racconta di un fatto interessante, un pezzo del puzzle seppure dai contorni da definire però interessante. Ci introduce e ci dà un elemento a noi totalmente sconosciuto. Quindi c’è scritta una parte di verità che non conoscevamo e che arricchisce il racconto. Un pezzo del puzzle, un fatto specifico. Ripeto che non c’è un posto dove cercare, ma una cosa successa“.

A me sembra che qui si abbia paura, l’avvocato Frazzitta fa il suo lavoro e chi fa le minacce dovrebbe essere perseguito penalmente. Ricordiamoci che 17 anni fa è scomparsa una Bambina e niente potrà zittire #PieraMaggio!!💪🏻😡 #DenisePipitone #StorieItaliane — Francesco⚡ (@cescopaone) May 14, 2021

🔴 Novità sul caso #DenisePipitone a #StorieItaliane: la lettera anonima parla di un FATTO,non di un luogo.

Un fatto che Piera Maggio e l’Avv. Frazzitta non conoscevano 🔴 — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) May 14, 2021

Caso Denise Pipitone: il nuovo appello di Frazzitta.

“Io davvero ringrazio questa persona, perché ha ascoltato i nostri appelli. Quindi noi gli chiediamo di farsi sentire. Poi è chiaro che questa attenzione mediatica che stiamo dando è l’unico strumento che abbiamo per parlare con l’autore. Se però farà un altro passo noi gli assicuriamo la massima riservatezza e di questo può starne certo. Nessuno saprà la sua identità”.