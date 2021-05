Ospite di Marco Liorni ad Italia Sì, l’avvocato Frazzitta ha rivelato che ci sono novità sul caso di Denise Pipitone. Pare infatti che siano state trovate delle nuove intercettazioni che ha definito come ‘importanti’.

E speriamo davvero che l’attenzione che il web sta dando al caso di Denise Pipitone porti ad una svolta.

L’avvocato di Piera Maggio ha anche risposto alle dichiarazioni che Anna Corona ha fatto da Gianluigi Nuzzi.

“Intanto Tony Di Piazza è un Cavaliere della Repubblica Italiana. Si tratta di una grande onorificenza e lui è già intervenuto in casi molto importanti. La questione della taglia o ricompensa è utile. In questo momento storico potrebbe essere un contributo che potrebbe aiutare chi sa qualcosa ad aprirsi. Speriamo che con questo incentivo chi ha notizie valide parli.

Processo mediatico nei suoi confronti? Non mi risulta che sia in corso un processo. I giornalisti possono svolgere liberamente il loro lavoro approfondendo un caso irrisolto e sollecitando la Procura a riaprire le indagini. La perquisizione svolte a casa di Anna Corona nei giorni scorsi non avrebbe dovuto avere un’eco mediatica, per rispetto nei confronti della famiglia di Denise Pipitone ma anche per la delicatezza delle indagini”.